Бийчанин пытался отрезать голову собаке. Просто потому что животное «надоело»

Бийчанин пытался отрубить голову свой собаке, потому что та попросту надоела. Животное чудом спасли от смерти неравнодушные жители Бийска, пише т «КП на Алтае».

Супруги Виктория и Дмитрий Енины проезжали 21 декабря мимо магазина и заметили, как на тротуаре незнакомая женщина склонилась над собакой. Они остановились чтобы помочь. Оказалось, что животное истекает кровью.

Виктория быстро принесла плед, завернула в него собаку и отнесла домой. Приехавший по вызову супругов ветеринар осмотрел собаку и неутешительно отметил, что шансов выжить у нее нет: на шее у животного были колото-рубленные раны, в пробитой дыре было видно лопатку.

Собака , которую хотел убить владелец. Виктория Енина , https://www.alt.kp.ru

«Мы хорошо знаем эту собаку — она жила у одного из наших соседей. Именно к нему пошел мой муж на следующий день после того, как животное спасли. Тот сказал: «Да она мне надоела, зачем она мне нужна, что с ней делать», — рассказала «КП» Виктория.

Дмитрий вызвал полицию и написал заявление на своего соседа-живодера. В пресс-службе регионального МВД подтвердили, что по данному факту ведется проверка.

Пострадавшую собаку супруги решили попытаться спасти. Они оплатили операцию, вскоре средствами на лечение стали помогать другие неравнодушные граждане. Сейчас животному предстоит длительное восстановление. Енины оставили собаку у себя и назвали ее Победой.

Правила обращения с животными прописали в законе

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными.

Предусматривается защита животных от жестокого обращения и запрещается пропаганда такого обращения. Так, например, вводится запрет на проведение на животных без применения обезболивающих ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль.

Запрещается проведение боев животных в России.

Оговаривается, что в квартирах и домах можно содержать количество животных, исходя из возможности владельца «обеспечивать им условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов».

Вводятся правила выгула животных, в частности, требование к владельцу убирать на улице за своим питомцем. Потенциально опасные собаки должны выгуливаться в наморднике и с поводком.