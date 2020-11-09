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Происшествия

Бийчанин поджег дом с двумя детьми внутри

33-летний житель Бийска пытался убить двоих детей своей бывшей сожительницы. Осуществить задуманное ему не удалось, — сообщает краевой следком.

Пожар.
Пожар.
04.mchs.gov.ru

В октябре обвиняемый пришел к дому бывшей сожительницы, зная, что внутри находятся ее дети 11 и 3-х лет. Старшая дочь женщины открывать дверь мужчине отказалась, тогда он решил отомстить.

Экс-возлюбленный облил крыльцо смесью из масла и бензина и поджег его.

Довести преступление до конца не удалось, так как детей из окна дома вытащил случайный прохожий. Пожар нанес значительный ущерб хозяйке жилища в виде уничтожения имущества.

Обвиняемый заключен под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

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