Бийчанин по поручению мошенников взорвал фейерверк в здании банка

Как утверждает источник, изначально бийчанин пострадал от мошенников, потеряв 150 тыс. рублей.
После ему несколько раз звонили неизвестные, представляясь полицией. Они заверили мужчину, что в банке работают одни мошенники, которые и предоставляют похитителям денег личные данные клиентов.
Злоумышленники, все еще притворяясь правоохранителями, убедили жителя Бийска отвлечь якобы аферистов, пока в здание входит группа захвата.
Для этого бийчанину пришлось купить коробку с многозарядным фейерверком и направиться в отделение.
Ворвавшись в здание банка на ул. Васильева, мужчина, будучи на связи с мошенниками, взорвал фейерверк.
Сотрудники банка нажали тревожную кнопку, и вскоре прибыла Росгвардия. Пиромана задержали. В ГУ МВД отметили, что ведут проверку.
За неделю это уже второй подобный случай нападения на банки.
Так, в Рубцовске телефонные мошенники вытянули из 72-летнего пенсионера почти два млн рублей.
Затем злоумышленники убедили его, что во всем виноват персонал банка, и что над ними можно свершить самосуд.
Пожилой мужчина поддался уговорам аферистов, взял ружье и пошел в банк - требовать полмиллиона рублей.
Там пенсионер пару раз выстрелил в воздух и ушел, никто не пострадал. Однако полиция возбудила уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Барнауле предстанут перед судом 13 мошенников. За большие деньги аферисты якобы устанавливали в квартирах автоматические устройства порошкового пожаротушения.