4 июля
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Происшествия

В Барнауле предстанут перед судом 13 мошенников

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 13 мошенников.

Суд. Правосудие.
Суд. Правосудие.
СС0

В 2020-2021 годах в регионе группа из 14 человек под видом пожарной службы приходили домой к потерпевшим. Жертвами мошенников преимущественно были пенсионеры.

За большие деньги аферисты якобы устанавливали в квартирах автоматические устройства порошкового пожаротушения.

"При этом устройства не предназначались для использования в жилых помещениях, предлагались к покупке по завышенной цене, существенно превышающей их фактическую стоимость", — отметили в прокуратуре.

Для достоверности преступники переодевались в форму сотрудников пожарной охраны и показывали жильцам ненастоящие удостоверения. С помощью этой схемы они незаконно заработали около 1,3 млн рублей.

А за несколько лет группа успела обмануть около 83 человек. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что жительницу Барнаула будут судить за мошенничество с материнским капиталом.

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