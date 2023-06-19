19 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Жительницу Барнаула будут судить за мошенничество с материнским капиталом

Женщина получала материнский капитал дважды и собиралась провести Пенсионный фонд в третий раз, но попалась, сообщает "Инцидент Барнаул".

Игрушка. Плюшевый медведь.
Игрушка. Плюшевый медведь.
pixabay.com.

В 2012 году обвиняемая получила положенный ей по закону материнский капитал в размере 387 640 рублей.

В 2016 году жительница Барнаула изменила свои ФИО, чтобы обратиться в Пенсионный фонд еще раз. В итоге женщине выдали второй сертификат на сумму 453 056 рублей.

Через шесть лет мошенница снова изменила свои данные и собиралась еще раз получить материнский капитал, но везение на этом кончилось.

Женщине не только отказали, но и возбудили против нее уголовное дело за хищение денег у Пенсионного фонда.

Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость