Жительницу Барнаула будут судить за мошенничество с материнским капиталом

Женщина получала материнский капитал дважды и собиралась провести Пенсионный фонд в третий раз, но попалась, сообщает "Инцидент Барнаул".

В 2012 году обвиняемая получила положенный ей по закону материнский капитал в размере 387 640 рублей.

В 2016 году жительница Барнаула изменила свои ФИО, чтобы обратиться в Пенсионный фонд еще раз. В итоге женщине выдали второй сертификат на сумму 453 056 рублей.

Через шесть лет мошенница снова изменила свои данные и собиралась еще раз получить материнский капитал, но везение на этом кончилось.

Женщине не только отказали, но и возбудили против нее уголовное дело за хищение денег у Пенсионного фонда.

Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.