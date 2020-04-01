Бийчанин привез роллы в полицию и написал заявление на жулика

Мужчина отправился с заказами по маршруту. Один из пакетов предназначался для клиента, который якобы занимает руководящую должность в управлении бийской полиции.
«Полисмен» позвонил курьеру, когда тот был в пути, и попросил закинуть почти семь тысяч рублей на телефон. Рассчитаться заказчик обещал на месте.
Когда доставщик приехал в управление, оказалось, что его обманули. Сразу на месте пострадавший и написал заявление.
Уважаемые граждане! Всегда перепроверяйте полученную информацию. Не сообщайте персональные данные банковских карточек и не перечисляйте средства незнакомым людям, кем бы они не представлялись! Эти простые правила помогут сохранить ваши сбережения.