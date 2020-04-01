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Происшествия

Бийчанин привез роллы в полицию и написал заявление на жулика

Бийчанин устроился курьером в компанию по производству и доставке блюд японской кухни. В первый рабочий день ему попался якобы высокопоставленный полицейский, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Японская кухня, роллы.
Японская кухня, роллы.
открытые источники (CC0)

Мужчина отправился с заказами по маршруту. Один из пакетов предназначался для клиента, который якобы занимает руководящую должность в управлении бийской полиции.

«Полисмен» позвонил курьеру, когда тот был в пути, и попросил закинуть почти семь тысяч рублей на телефон. Рассчитаться заказчик обещал на месте.

Когда доставщик приехал в управление, оказалось, что его обманули. Сразу на месте пострадавший и написал заявление.

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