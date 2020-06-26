Бийчанин развратил шесть маленьких девочек через тюремные стены

39-летний мужчина получил сразу шесть обвинений: развратные действия, изготовление и распространение порнографических материалов, понуждение к действиям сексуального характера и не только.
«В период с марта по сентябрь 2019 года обвиняемый, отбывая наказание в одной из исправительных колоний в Иркутской области за совершение аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних, совершал развратные действия сексуального характера в отношении еще 6 несовершеннолетних девочек», — рассказали в ведомстве.
Бийчанин зарегистрировался в одной из соцсетей и заходил на страницы к несовершеннолетним, с которыми вел переписку.
«В ходе общения он отправлял видеоролики и фотографии порнографического характера. Следствием доказаны 3 эпизода противоправной деятельности в отношении потерпевших в возрасте от 12 до 15 лет, проживающих на территории Алтайского края», — подчеркнули в СК.
Также установлено, что обвиняемый разместил в сети интимные фото одной из девочек, и они стали доступны для просмотра неопределенному количеству лиц.
Обвиняемый признал свою вину частично. Уголовное дело направили в суд.
Алтайский СК просит родителей более внимательно следить за детьми, особенно за их контактами в соцсетях: «Преступники входят в доверие, пользуясь беспомощным состоянием, чем причиняют детям моральные страдания и психологическую травму».