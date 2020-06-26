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Происшествия

Бийчанин развратил шесть маленьких девочек через тюремные стены

В Алтайском крае жителя Бийска будут судить за развращение малолетних, с которыми он общался находясь в колонии, куда его посадили за педофелию, сообщает региональный СК.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

39-летний мужчина получил сразу шесть обвинений: развратные действия, изготовление и распространение порнографических материалов, понуждение к действиям сексуального характера и не только.

«В период с марта по сентябрь 2019 года обвиняемый, отбывая наказание в одной из исправительных колоний в Иркутской области за совершение аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних, совершал развратные действия сексуального характера в отношении еще 6 несовершеннолетних девочек», — рассказали в ведомстве.

Бийчанин зарегистрировался в одной из соцсетей и заходил на страницы к несовершеннолетним, с которыми вел переписку.

«В ходе общения он отправлял видеоролики и фотографии порнографического характера. Следствием доказаны 3 эпизода противоправной деятельности в отношении потерпевших в возрасте от 12 до 15 лет, проживающих на территории Алтайского края», — подчеркнули в СК.

Также установлено, что обвиняемый разместил в сети интимные фото одной из девочек, и они стали доступны для просмотра неопределенному количеству лиц.

Обвиняемый признал свою вину частично. Уголовное дело направили в суд.

Алтайский СК просит родителей более внимательно следить за детьми, особенно за их контактами в соцсетях: «Преступники входят в доверие, пользуясь беспомощным состоянием, чем причиняют детям моральные страдания и психологическую травму».

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