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Происшествия

Бийчанин угнал машину своего знакомого у него на глазах

Полиция задержала жителя Бийска по подозрению в угоне машину у своего знакомого, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

По предварительным данным, 26-летний бийчанин пришел домой к своему приятелю и попросил у него автомобиль, но получил на это отказ.

«Пока шли споры, молодой человек незаметно взял ключи от иномарки, вышел на улицу, сел за руль и поехал. Когда владелец транспортного средства увидел в окно, что машина отъезжает от ворот, сразу же сообщил о случившемся в полицию. Правоохранители ввели план „Перехват“ и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого», — уточняют правоохранители.

В настоящее время автомобиль возвращен хозяину.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе. В полиции добавляют, что также злоумышленник проходит фигурантом по делу о краже чужого имущества.

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