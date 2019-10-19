Бийчанин угнал машину своего знакомого у него на глазах

Полиция задержала жителя Бийска по подозрению в угоне машину у своего знакомого, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 26-летний бийчанин пришел домой к своему приятелю и попросил у него автомобиль, но получил на это отказ.

«Пока шли споры, молодой человек незаметно взял ключи от иномарки, вышел на улицу, сел за руль и поехал. Когда владелец транспортного средства увидел в окно, что машина отъезжает от ворот, сразу же сообщил о случившемся в полицию. Правоохранители ввели план „Перехват“ и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого», — уточняют правоохранители.

В настоящее время автомобиль возвращен хозяину.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе. В полиции добавляют, что также злоумышленник проходит фигурантом по делу о краже чужого имущества.