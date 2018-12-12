Бийчанин жестоко забил «родственников» из-за неприязни

Алтайский краевой суд вынес приговор 50-летнему бийчанину за жестокое убийство двух человек, с которыми он проживал в квартире, сообщает прокуратора региона.

Установлено, что ранее судимый за убийство и разбойное нападение мужчина освободился условно-досрочно из мест лишения свободы и проживал в квартире совместно с бывшей 66-летней женой своего отца и ее 46-летним сыном.

Через полгода между ними сложились неприязненные отношения, поскольку потерпевшие полагали, что мужчина не помогает им содержать квартиру, а тот считал, что имеет право там проживать, поскольку квартира ранее принадлежала его отцу.

В январе 2018 года во время ссоры осужденный разозлился, напал на потерпевшего и нанес ему несколько ударов топором по голове, от которых тот скончался. Мужчина спрятал труп в шкаф, а кровь замыл.

Хозяйка квартиры вернулась домой и следов преступления не заметила. Она завела с осужденным разговор о его переезде. Это спровоцировало мужчину, он напал на женщину, нанес несколько ударов гантелей и задушил.

Тела женщины и ее сына обнаружили через несколько дней, когда тревогу забили коллеги потерпевшей в связи с ее отсутствием на работе и обратились в правоохранительные органы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

За убийство двух человек суд назначил мужчине 21 год лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а последующих — в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.