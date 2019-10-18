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Происшествия

Бийчанин зверски забил знакомого топором и спрятал тело на пустыре

15 октября на пустыре в Бийске обнаружили тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители возбудили уголовное дело и вскоре задержали 52-летнего подозреваемого, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Топор, кровь.
Топор, кровь.
СС0

По версии следствия, вечером 5 октября подозреваемый выпивал с приятелем в своем доме в Бийске. Произошла ссора и мужчина нанес по голове и телу знакомого не менее 16 ударов топором. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый вывез тело знакомого на своем автомобиле на пустырь.

В настоящее время следователь готовит ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу и предъявлении ему обвинения. Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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