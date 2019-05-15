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Происшествия

Бийчанина обвиняют в убийстве сына

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего бийчанина. Его обвиняют в убийстве, сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

По данным следствия, в феврале 2019 года пьяный мужчина поссорился со своим 31-летним сыном и ударил его ножом в область грудной клетки. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.

В ходе следствия обвиняемый неоднократно менял свои показания, выдвигая версию о самозащите.

Следствию удалось доказать, что на момент причинения смерти обвиняемый не находился в состоянии необходимой обороны и сам спровоцировал конфликт, хотя мог избежать последствий в виде причинения вреда жизни и здоровью своего сына.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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