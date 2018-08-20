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Бийчанину дали условный срок за гибель 4-летнего ребенка в выгребной яме

37-летнего жителя Бийского района осудили за трагическую смерть 4-летнего ребенка в выгребной яме. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Алтайскому краю.

Канализационный люк.
Канализационный люк.
Анна Зайкова

Мужчина выкопал на своей усадьбе в поселке Восточный Бийского района канализационный колодец глубиной 2,5 метра. Но крышку и запорный механизм на канализационный слив житель Алтая не поставил. В 2017 году он убрал часть ограды дома как раз в районе колодца. В июне того же года соседские дети играли рядом с усадьбой мужчины. Один 4-летний мальчишка не заметил выгребную яму, упал в нее и утонул.

Во время следствия мужчина признал свою вину. Суд, приняв во внимание все собранные следствием доказательства, приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с выплатой 10-процентного ежемесячного заработка в пользу государств.

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