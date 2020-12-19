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Происшествия

Бийчанка хотела отказаться от кредита и лишилась денег

Факт мошенничества зарегистрировали правоохранители Бийска: пенсионерка отдала мошенникам 80 тыс. рублей, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

На телефон женщины позвонила неизвестная и, представившись сотрудником банка, сказала, что на имя потерпевшей оформлен потребительский кредит. Для того чтобы его погасить, женщине предложили взять кредит в банке и перевести на указанный счет, а через некоторое время все деньги якобы ей вернутся.

Следуя указаниям лже-банкира, женщина так и сделала. Только когда, используя банкомат, перевела деньги неизвестному, поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. В итоге бийчанка лишилась 80 тысяч рублей.

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