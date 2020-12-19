Бийчанка хотела отказаться от кредита и лишилась денег

На телефон женщины позвонила неизвестная и, представившись сотрудником банка, сказала, что на имя потерпевшей оформлен потребительский кредит. Для того чтобы его погасить, женщине предложили взять кредит в банке и перевести на указанный счет, а через некоторое время все деньги якобы ей вернутся.

Следуя указаниям лже-банкира, женщина так и сделала. Только когда, используя банкомат, перевела деньги неизвестному, поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. В итоге бийчанка лишилась 80 тысяч рублей.