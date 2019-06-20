Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июня
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Бийчанка поменяла 210 тысяч рублей на туалетную бумагу у «экстрасенса»

Пенсионерка из Бийска пыталась снять порчу, поверив «экстрасенсу». Они провели ритуал с полотенцем, после которого женщина лишилась 210 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Магический ритуал с полотенцем оставил бийчанку без денег.
Магический ритуал с полотенцем оставил бийчанку без денег.
22.мвд.рф

71-летняя женщина рассказала правоохранителям, что в обеденное время к ней домой пришла незнакомка. Она представилась Тамарой и предложила снять порчу. Пенсионерка поверила и даже не усомнилась в том, что ее могут обмануть.

«Тамара» сообщила, что негативная энергия кроется в сбережениях. Для проведения исцеляющего ритуала 210 тысяч рублей нужно было завернуть в полотенце. Экстрасенс стала водить над свертком руками и потом отдала его хозяйке, чтобы та спрятала его в шкафу и не трогала.

Через некоторое время бабушка решила проверить содержимое полотенца, а там вместо денег была туалетная бумага. Полиция просит помощи в розыске подозреваемой женщины. Ей на вид 40−50 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Была одета в платок, цветную кофту и черные туфли.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость