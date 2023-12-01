Бийчанка вложилась в инвестиционный проект и потеряла почти три млн рублей

Бийчанка хотела заработать на инвестиционном проекте и лишилась почти трех млн рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что в августе текущего года 39-летняя женщина наткнулась в интернете объявление о заработке на инвестиционной платформе и решила оставить заявку.

Через время ей позвонил представитель компании и рассказал механизм работы. После этого мужчина предложил внести деньги для получения первого заработка.

Первое время бийчанка действительно получала прибыль.

Убедившись, что все работает, по совету консультанта, женщина внесла на счет почти три млн рублей. Через пару дней ее ждал сюрприз — все чаты, ссылки и скриншоты удалили. Больше на связь никто не вышел.

Она сразу же обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что алтайская учительница проехала более 200 км, чтобы отдать деньги мошенникам.