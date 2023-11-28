28 ноября
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Происшествия

На сибирячку пытались взять 11 микрокредитов

Неизвестные зарегистрировали сибирячку как самозанятую. И запросами на получение займов испортили ей кредитную историю, сообщает NGS.

Деньги. Кредиты.
Деньги. Кредиты.
СС0

Жительница Новосибирска рассказывает, что в ноябре прошлого года мошенники оформили ее как самозанятую. Однако на тот момент работа не позволяла девушке любую коммерческую деятельность.

Также неизвестные пытались взять на нее несколько кредитов и этим испортили ей кредитную историю.

Это было не кстати — через несколько месяцев горожанка хотела взять ипотеку.

На удаление этих сведений ушло несколько месяцев, но к январю 2023 года история обращений в различные микрофинансовые организации у девушки уже была чиста.

Ранее сообщалось, что россияне начали проявлять большой интерес к микрозаймам.

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