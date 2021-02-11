Бийчанка вооружилась ледорубом и обрушила его на голову своего знакомого

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, днем 5 февраля компания знакомых распивала спиртные напитки в одном из домов.

«В ходе распития между мужчиной и женщиной произошел конфликт по незначительному поводу. В результате подозреваемая, взяв ледоруб, нанесла знакомому не менее четыре ударов в область головы. С места преступления 35-летнего потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь», — уточняют в СК.