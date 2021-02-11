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11 февраля
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Происшествия

Бийчанка вооружилась ледорубом и обрушила его на голову своего знакомого

Жительница Бийска подозревается в покушении на убийство своего знакомого. В качестве оружия 42-летняя женщина использовала ледоруб.

Наручники.
Наручники.
СС0

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, днем 5 февраля компания знакомых распивала спиртные напитки в одном из домов.

«В ходе распития между мужчиной и женщиной произошел конфликт по незначительному поводу. В результате подозреваемая, взяв ледоруб, нанесла знакомому не менее четыре ударов в область головы. С места преступления 35-летнего потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь», — уточняют в СК.

Подозреваемая определена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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