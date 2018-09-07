Бийчанка взыскала крупные сумму с детсада, в котором ребенок сломал пальцы

Следователи установили, что мальчик остался без присмотра воспитателя, оперся на спинку игрового дивана и упал. В результате ребенок сломал пальцы левой руки.
Женщина сообщила, что ее сын — инвалид детства. В силу малолетнего возраста он нуждается в постоянном внимании и контроле со стороны взрослых, которые должны были присматривать за ним в детском саду.
После случившегося мальчику потребовалось лечение. Он испытывал физическую боль, проблемы со сном и не мог вести привычный образ жизни.
По решению суда с детского сада взыскали 60 тыс. рублей.