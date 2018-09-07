Бийчанка взыскала крупные сумму с детсада, в котором ребенок сломал пальцы

Жительница Бийска обратилась в прокуратуру города после того, как ее 6-летний сын-инвалид в детском саду сломал пальцы, сообщает краевая прокуратура.

Следователи установили, что мальчик остался без присмотра воспитателя, оперся на спинку игрового дивана и упал. В результате ребенок сломал пальцы левой руки.

Женщина сообщила, что ее сын — инвалид детства. В силу малолетнего возраста он нуждается в постоянном внимании и контроле со стороны взрослых, которые должны были присматривать за ним в детском саду.

После случившегося мальчику потребовалось лечение. Он испытывал физическую боль, проблемы со сном и не мог вести привычный образ жизни.

По решению суда с детского сада взыскали 60 тыс. рублей.