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1 сентября
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В Барнауле арестовали экс-воспитателя частного детского сада

Следователи предъявили обвинение бывшему воспитателю детского сада «Happy baby». Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

По данным следствия, с февраля по май 2018 года в частном детском саде Барнаула сотрудница ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, соединенные с жестоким обращением с детьми.

Воспитатель незаконно закрывала детей одних в комнате и применяла физическую силу в отношении воспитанников, — отмечают в ведомстве.

Кроме того, для соблюдения режима дневного сна женщина накрывала постельным бельем лежавших в кровати детей и перетаскивала их с одной кровати на другую, причиняя физическую боль.

Потерпевшие — три маленьких ребенка в возрасте 4 и 5 лет, а также их законные представители.

Бывшего педагога заключили под стражу. Расследование продолжается.

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