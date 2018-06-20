Появилось видео из барнаульского детсада, где жестоко обращались с детьми

В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с детьми в частном детском саду Барнаула, сообщает СУ СКР региона.
По данным следствия, в Барнауле с февраля по май 2018 года сотрудница одного из частных детсадов жестоко обращалась с детьми.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что воспитатель шпыняет детей, вытаскивает из кровати тех, кто не хочет спать, наказывает непослушных во время занятий.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они проверят, есть ли в действиях сотрудницы детского сада признаки жестокого обращения с ребенком.
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