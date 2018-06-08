Мать пожаловалась на издевательства над ее 3-летним ребенком в барнаульском детсаду

Женщина обратилась в следственные органы в начале июня. Она рассказала, что воспитатель частного детского сада применяла силу к ее 3-летнему ребенку. Кроме того, в качестве наказания педагог закрывала мальчика в темном помещении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они проверят, есть ли в действиях работника детского сада наличие признаков жестокого обращения с ребенком.