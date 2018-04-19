В Москве воспитательница напоила детей "Уайт-спиритом"

Сегодня, 09:10.
Происшествия

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах ЧП в детском саду Москвы, где воспитательница дала детям попить из бутылки с "Уайт-спиритом".

Вода.
Вода. Фото: СС0.

Это произошло после урока физкультуры. Дети попросили попить и воспитательница дала им бутылку, стоявшую в зоне питания. Оказалось, что в ней токсичная жидкость.

Четверо детей в возрасте 4-5 лет были госпитализированы с отравлением, сообщает управление СК РФ по Москве.

Установлено, что несколькими днями ранее во время проведения субботника другая воспитательница группы для удаления пятен со своей одежды развела бензиновый растворитель "Уайт-спирит" в бутылке из-под воды и оставила ее в зоне для питания детей.

Сейчас следователи опрашивают всех сотрудников детсада. Дети находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.

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