В Москве воспитательница напоила детей "Уайт-спиритом"

Это произошло после урока физкультуры. Дети попросили попить и воспитательница дала им бутылку, стоявшую в зоне питания. Оказалось, что в ней токсичная жидкость.

Четверо детей в возрасте 4-5 лет были госпитализированы с отравлением, сообщает управление СК РФ по Москве.

Установлено, что несколькими днями ранее во время проведения субботника другая воспитательница группы для удаления пятен со своей одежды развела бензиновый растворитель "Уайт-спирит" в бутылке из-под воды и оставила ее в зоне для питания детей.

Сейчас следователи опрашивают всех сотрудников детсада. Дети находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.