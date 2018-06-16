В Барнауле работница детсада отравила детей ядом

Детсад в Барнауле. Фото: twitter.com/sledcom_rf. Яд, которым отравились дети. Фото: twitter.com/sledcom_rf.

Как пишет следственный комитет в своей twitter, яд был в форме ярких шариков, поэтому он привлек детей. Они решили попробовать находку на вкус.