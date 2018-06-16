В Барнауле работница детсада отравила детей ядом

Два четырехлетних ребенка попали из детского сада в больницу с отравлением. Малыши съели яд для грызунов. Сотрудницу, оставившую яд под кроватями детей, будут судить.
Детсад в Барнауле. Фото: twitter.com/sledcom_rf.
Яд, которым отравились дети. Фото: twitter.com/sledcom_rf.
Как пишет следственный комитет в своей twitter, яд был в форме ярких шариков, поэтому он привлек детей. Они решили попробовать находку на вкус.
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