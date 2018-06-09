В Алтайском крае директора водоканала осудили за смертельное отравление рабочего

Следствие и суд установили, что на предприятии должным образом не проводили вентилирование приемного отделения канализационно-насосной станции очистных сооружений, принимавшей сточные воды из канализационной системы города. В помещении были токсичные газы, а внутрь иногда спускались работники.

Трагедия произошла в июле 2016 года. Тогда машинист водоканала спустился в приемную яму машинного отделения, чтобы прочистить решетки от скопившегося мусора. При этом противогаз и страховочный ремень с веревкой он не использовал.

В результате воздействия вредных для здоровья газов мужчина потерял сознание. Увидев его отсутствие, в приемную яму для оказания помощи поочередно спустились четверо рабочих, однако при попытке вытащить коллегу сами потеряли сознание. Прибывшие на место происшествия сотрудники "скорой" и МЧС вытащили всех пострадавших, после чего их госпитализировали.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 65-летний рабочий скончался в отделении реанимации.

Суд приговорил директора водоканала к 2 годам лишения свободы условно без права занимать определенные должности на 1 год и 6 месяцев.