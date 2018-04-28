На алтайской трассе в автомобиле обнаружили тело мужчины

В Алтайском крае рядом с трассой недалеко от Камня-на-Оби нашли автомобиль Toyota. Внутри находился мертвый мужчина, сообщают "Каменские известия".
Выяснилось, что погибший — 32-летний житель Камня-на-Оби, который пропал несколько дней назад. По предварительной информации, он скончался от отравления угарным газом. Точную причину смерти установит экспертиза.
Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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