На алтайской трассе в автомобиле обнаружили тело мужчины

Выяснилось, что погибший — 32-летний житель Камня-на-Оби, который пропал несколько дней назад. По предварительной информации, он скончался от отравления угарным газом. Точную причину смерти установит экспертиза.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.