В Алтайском крае мужчина угорел в машине, решив послушать музыку в гараже

В одном из гаражей Камня-на-Оби 10 января обнаружили труп мужчины. По предварительной информации, он погиб от отравления угарным газом, пишут "Каменские известия".
Тело погибшего нашла его жена. Мужчина сказал супруге, что вечером пойдет слушать музыку в машине. Утром женщина поняла, что мужа нет дома и пошла в гараж.
Мужчина был в машине и не подавал признаков жизни. Его жена разбила стекло, но было уже слишком поздно, мужчина погиб.
Полицейские проводят проверку. Происшествие считают несчастным случаем.
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