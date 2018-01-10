В Алтайском крае мужчина угорел в машине, решив послушать музыку в гараже

Вчера, 19:35.
Происшествия

В одном из гаражей Камня-на-Оби 10 января обнаружили труп мужчины. По предварительной информации, он погиб от отравления угарным газом, пишут "Каменские известия".

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Михаил Хаустов.

Тело погибшего нашла его жена. Мужчина сказал супруге, что вечером пойдет слушать музыку в машине. Утром женщина поняла, что мужа нет дома и пошла в гараж.

Мужчина был в машине и не подавал признаков жизни. Его жена разбила стекло, но было уже слишком поздно, мужчина погиб.

Полицейские проводят проверку. Происшествие считают несчастным случаем.

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