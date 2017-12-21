Следователи выясняют обстоятельсва гибели двухлетнего мальчика, который угорел при пожаре

По данным следствия, в то время, когда произошел пожар, дети находились в доме одни без присмотра. В результате пожара погиб двухлетний мальчик, его пятилетнего брата госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание случилось в 12:16. В 12:40 огонь локализовали, в 12:44 ликвидировали. Пожар тушили 5 человек, 2 единицы техники.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии, условия проживания и воспитания детей в семье.