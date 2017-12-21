В алтайском селе от угарного газа при пожаре погиб двухлетний мальчик

По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку. По данным следствия, в то время, когда произошел пожар, дети находились в доме одни без присмотра.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание случилось в 12:16. В 12:40 огонь локализовали, в 12:44 ликвидировали. Пожар тушили 5 человек, 2 единицы техники.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии, условия проживания и воспитания детей в семье. Назначена пожаротехническая экспертиза. Решается вопрос о возбуждении углового дела.

СУ СКР по Алтайскому краю в очередной обращается к родителям с просьбой не оставлять своих детей одних без присмотра, не подвергать их жизни и здоровье опасности.