В алтайском селе от угарного газа при пожаре погиб двухлетний мальчик

Днем 20 декабря в селе Новокаменка Ельцовского района в частном жилом доме в одной из комнат произошло возгорание. В результате пожара погиб двухлетний мальчик, его пятилетнего брата госпитализировали с признаками отравления угарным газом.
По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку. По данным следствия, в то время, когда произошел пожар, дети находились в доме одни без присмотра.
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание случилось в 12:16. В 12:40 огонь локализовали, в 12:44 ликвидировали. Пожар тушили 5 человек, 2 единицы техники.
Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии, условия проживания и воспитания детей в семье. Назначена пожаротехническая экспертиза. Решается вопрос о возбуждении углового дела.
СУ СКР по Алтайскому краю в очередной обращается к родителям с просьбой не оставлять своих детей одних без присмотра, не подвергать их жизни и здоровье опасности.
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