Невероятно, но факт: россияне на 40% стали меньше пить спиртные напитки

В ведомстве произошедшее объясняют результатами "системной работы". Речь идет о запрете на продажу алкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских учреждениях и спортивных объектах, а также ограничениях на розничную продажу алкоголя с 23:00 до 08:00.

Ранее Минздрав сообщал о том, что в прошлом году потребление алкоголя в России составило 10 литров на душу населения, тогда как в 2016 году этот показатель находился на отметке 10,3 л. По данным ВОЗ, уровень потребления алкоголя в 2016 году в России составил 14 литров на душу населения.

В марте Росстат отмечал снижение смертности россиян от отравлений алкоголем более чем в 2 раза по сравнению с 2016 годом, пишут "Ведомости". По данным ведомства, в 2017 году от случайных отравлений алкоголем погибли 6800 россиян, что на 7200 меньше, чем в 2016 году. Это составило 0,4% от всех смертей в стране в 2017 году.

12 февраля вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в кабмине алкогольную отрасль, рассказал, что власти не планируют повышать в 2018 году минимальную розничную цену на водку, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что употребление алкоголя повышает риск возникновения болезней десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.