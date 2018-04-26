Ученые обнаружили новую опасность алкоголя

Сегодня, 06:33.
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Употребление алкоголя повышает риск возникновения болезней десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли американские ученые, которые опубликовали исследование в журнале Microbiome, сообщает РИА Новости.

Вино.
Вино. Фото: Ken Hawkins, CC BY-SA 2.0, part from original.

Ученые изучили образцы микрофлоры ротовой полости 1044 человек в возрасте 55-78 лет и сравнили показатели 270 непьющих, 614 умеренно пьющих и 160 постоянно употребляющих алкоголь людей.

Специалисты выявили, что у людей, которые пьют спиртное, есть изменения микрофлоры и увеличение роста таких бактерий, как Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria. Первая вызывает воспаление, гнойные раны и злокачественные опухоли, а две другие — актиномикоз, эндокардит, гонорею и менингит.

Так как употребление алкоголя снижает количество необходимых организму лактобацилл, то это может привести к развитию рака полости рта и органов пищеварения.

Ранее ученые вычислили безопасную долю алкоголя для человека.

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