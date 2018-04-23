Кардиолог призвал депутатов Госдумы не запрещать ввоз зарубежных лекарств

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Алексей Эрлих призвал депутатов Госдумы РФ исключить из законопроекта о контрсанкциях пункт о запрете на ввоз зарубежных лекарств, говорится в открытом письме, опубликованном на сайте "Эха Москвы".
В обращении Эрлих указывает, что хоть законопроект и предполагает ввести запрет только на те препараты, аналогов которым нет в России, эта оговорка не позволит защитить пациентов, которые вынуждены пользоваться только определенными препаратами и не могут заменить их на другие.
"Важно, что это люди с тяжёлыми и редкими заболеваниями! Важно, что они могут погибнуть без своих лекарств", — говорится в письме.
Позиция варваров?
"Ситуация с запретом на лекарства напоминает мне падающий воздушный шар, когда его пассажиры сбрасывают балласт, чтобы не упасть. Но, в случае принятия законопроекта, можете начать сбрасывать пассажиров. Я даже не хочу сейчас писать о том, что вводить любой запрет на любые лекарства — это бесчеловечно, и никакие государственные интересы не могут быть обоснованием для того, что ради них ставить под удар (даже пытаться это делать) больных людей. Так не поступали воины в честных битвах, но это позиция варваров, пиратов, людоедов!" — указывает медик.
Эрлих попросил депутатов не принимать законопроект об антисанкциях, пока в нем есть пункт о лекарствах. Также он призвал членов медицинского сообщества присоединиться к обращению.
История вопроса
Законопроект об антисанкциях — российский ответ на новые санкции в отношении России, которые ввели 6 апреля. Они больно ударили по российской экономике и курсу национальной валюты. После этого председатель правительства Дмитрий Медведев намекнул депутатам на необходимость разработки ответных мер.
В качестве ответа депутаты предложили ограничить ввоз продуктов, алкоголя, табака, лекарств и любых других товаров из США и прочих стран, поддерживающих американские санкции.
Контрсанкции вызвали неоднозначную реакцию у россиян. Медики заявили, что из-за запрета на ввоз зарубежных лекарств пострадают люди с редкими генетическими заболеваниями, пишет znak.com. Накануне министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова признала, что Россия пока не способна в полной мере обходиться без зарубежных медикаментов.
20 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Министерство здравоохранения РФ неэффективно выполнило задачу по импортозамещению лекарств на российском рынке.
Председатель Госдумы убежден, что необходимо привлечь на российский рынок лучшие фармацевтические компании из тех стран, которые не поддержали санкции против России. Вячеслав Володин сообщил, что Госдума обозначит тему импортозамещения лекарств на российском рынке при согласовании кандидатуры будущего премьер-министра РФ.
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