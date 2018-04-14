Ученые вычислили безопасную дозу алкоголя для человека

В продолжительном исследовании приняли участие 600 тыс. человек, склонных к употреблению алкоголя. Его результаты опубликовали в журнале Lancet.

По данным специалистов, из них более 40 тыс. умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, а 39 тыс. испытали первые симптомы болезней сердца.

Превышение допустимой дозы в два раза уменьшает предполагаемую продолжительность жизни на полгода, в 2,5 раза — на 1-2 года.

Британские специалисты считают, что употребление алкоголя не приносит никакой пользы организму, а все суждения на тему положительного влияния являются предрассудками.