Ученые установили пять причин обжорства

1. Размер порции. Ученые провели эксперимент, в ходе которого людям предлагали опустошить тарелку супа. К некоторым мискам были подсоединены трубки, через которые бульон подливался незаметно для участников. Часть людей употребила на 73% больше супа, чем остальные. При этом все чувствовали себя одинаково сытыми.

2. Разнообразие блюд на столе. Диетолог подчеркивает: чувство насыщения напрямую связано с моментом, когда организм начинает получать меньше удовольствия от вкуса пищи. Согласно результатам исследований, если стол "ломится от блюд", человек съедает в четыре раза больше.

3. Просмотр телевизора и чтение во время приема пищи. Когда человек отвлекается, он хуже осознает момент насыщения, в связи с чем ест больше, пояснила специалист.

4. Алкоголь. Он тоже отвлекает нас, из-за чего мозг позднее получает необходимые сигналы.

5. Обед в большой компании. В такой ситуации человек бессознательно "примеряет" на себя пищевые привычки других людей, стремясь попробовать все, что нравится соседям по столу, что также способствует перееданию.

Чтобы не переедать, следует фокусироваться исключительно на еде во время трапезы, подчеркивает Моррис. Также она советует фотографировать блюда, чтобы напоминать себе о количестве съеденной пищи в течение дня.