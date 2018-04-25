Росийский миллиардер назвал вредителями авторов законопроекта о контрсанкциях

"Сырой" законопроект требует "доработки и размышлений", а те, кто составил его в нынешнем виде — вредители, уверен бизнесмен.

"Поддержка собственного производителя и возможность выхода на новые рынки всегда приветствуется. И только у нас некоторые порывы отдельных товарищей направлены на то, чтобы это ограничить. На мой взгляд, это странно. Вопрос: это вредитель от недостатка ума или вредитель, потому что вредитель?", — недоумевает Шелков.

Никто из представителей Госдумы не обсуждал с ним или представителями "ВСМПО-Ависма" распространение антисанкций на титановую промышленность, заявил Михаил Шелков.

Он отметил, что компания поддерживает хорошие отношения со своими западными партнерами, в том числе, американскими компаниями Airbus и Boeing. Последняя закупает 35% титана именно у "ВСМПО-Ависма", а также входит в совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing, расположенное в городе Верхняя Салда Свердловской области, пишет "Коммерсант".

Среди крупных клиентов компании также числятся американские компании Dynamet, TECT и UTC Aerospace Systems.

Михаил Шелков пообещал что его компания продолжит поставки титана своим партнерам.

"У нас долгосрочные контракты с партнерами, — отметил он.— Мало того, прекращение было бы критическим решением. Потому что представьте себе: это 23 тыс. работников. 30% продукции мы поставляем на наш рынок, 70% — на экспорт".

Михаил Шелков контролирует 65,5% "ВСМПО-Ависма", где блокирующим пакетом (25% плюс одна акция) владеет государственная компания "Ростех". Согласно списку Forbes, состояние Шелкова оценивается в $1,2 млрд, он занимает 89 место в списке богатейших россиян.

История вопроса

Депутаты во главе со спикером Вячеславом Володиным предложили ограничить ввоз алкоголя, лекарств и другой зарубежной продукции. Конкретизировать свой законопроект депутаты планируют в мае. К ним присоединятся профильные министерства, а потом — слово за правительством.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Россия может запретить поставки титана компании Boeing в ответ на санкции США. И обрушил акции крупнейшего отечественного производителя титана компании "ВСМПО-Ависма".

Обвал котировок стал рекордным с июня 2017 года и отрезал от капитализации компании 14 млрд рублей. Рынок в недоумении: зачем рубить сук, на котором сидишь? Ведь мы наказываем США, запрещая самим себе экспортировать им титан. "Ависма" обеспечивает треть потребностей мирового авиапрома, а в российском парке самолетов большую часть занимает именно Boeing.