Бийская «ведунья» лишила пенсионерку негатива и 90 тысяч рублей

Для исцеляющего ритуала бийчанка предоставила 90 тысяч рублей, которые хранила в носке, рассказали в алтайской полиции. В МУ МВД «Бийское» добавили, что слова аферистки подтвердил мужчина цыганской наружности, который присоединился к разговору.
Женщина что-то проговорила, помахала руками и отдала вещь обратно.
Позже пенсионерка решила пересчитать сумму, но вместо денег в носке был картон.
Полицейские возбудили уголовное дело и разыскивают женщину, на вид 50−60 лет, среднего телосложения. Она была одета в платок с красными вставками, ярко желтую блузку и черную юбку.
Мужчина цыганской национальности, на вид 30−35 лет, был одет в красную футболку, черную джинсовую куртку и темные штаны.
Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам 39−41−52, 39−40−52, 02.