Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 августа 32°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Бийская «ведунья» лишила пенсионерку негатива и 90 тысяч рублей

85-летняя бабушка сидела на лавочке около подъезда в Бийске, когда к ней подошла незнакомка в платке. Она сказала, что имеет магические силы и снимет с пенсионерки порчу. Весь негатив сосредоточился в деньга, заявила она.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Для исцеляющего ритуала бийчанка предоставила 90 тысяч рублей, которые хранила в носке, рассказали в алтайской полиции. В МУ МВД «Бийское» добавили, что слова аферистки подтвердил мужчина цыганской наружности, который присоединился к разговору.

Женщина что-то проговорила, помахала руками и отдала вещь обратно.

Позже пенсионерка решила пересчитать сумму, но вместо денег в носке был картон.

Полицейские возбудили уголовное дело и разыскивают женщину, на вид 50−60 лет, среднего телосложения. Она была одета в платок с красными вставками, ярко желтую блузку и черную юбку.

Мужчина цыганской национальности, на вид 30−35 лет, был одет в красную футболку, черную джинсовую куртку и темные штаны.

Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам 39−41−52, 39−40−52, 02.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость