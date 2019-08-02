Бийская «ведунья» лишила пенсионерку негатива и 90 тысяч рублей

85-летняя бабушка сидела на лавочке около подъезда в Бийске, когда к ней подошла незнакомка в платке. Она сказала, что имеет магические силы и снимет с пенсионерки порчу. Весь негатив сосредоточился в деньга, заявила она.

Для исцеляющего ритуала бийчанка предоставила 90 тысяч рублей, которые хранила в носке, рассказали в алтайской полиции. В МУ МВД «Бийское» добавили, что слова аферистки подтвердил мужчина цыганской наружности, который присоединился к разговору.

Женщина что-то проговорила, помахала руками и отдала вещь обратно.

Позже пенсионерка решила пересчитать сумму, но вместо денег в носке был картон.

Полицейские возбудили уголовное дело и разыскивают женщину, на вид 50−60 лет, среднего телосложения. Она была одета в платок с красными вставками, ярко желтую блузку и черную юбку.

Мужчина цыганской национальности, на вид 30−35 лет, был одет в красную футболку, черную джинсовую куртку и темные штаны.

Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам 39−41−52, 39−40−52, 02.