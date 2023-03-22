Бийские врачи рассказали, как пытались спасти отравившуюся двухлетнюю девочку

Медики станции скорой помощи Бийска рассказали, какую помощь оказали девочке, которая 15 марта наглоталась таблеток и умерла.

Напомним, 15 марта двухлетний ребенок был в гостях у своей бабушки под ее присмотром.

Когда пожилая женщина отвлеклась, девочка нашла сильнодействующие таблетки и приняла их.

Бригада скорой помощи выехала на вызов в 12:22 и уже через две минуты была на месте, передает «Бийский рабочий».

Девочке промыли желудок и в измельченном виде дали активированный уголь. Все заняло больше получаса — промывали до чистой воды.

Таблетки. Лекарства. CC0

Из-за риска тяжелых последствий, родственникам предложили госпитализацию девочки, и те согласились.

Однако действий врачей оказалось недостаточно. Девочка скончалась вечером того же дня от острого отравления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ).

Врачи отмечают, что случаи отравления детей происходят регулярно. В Бийске в в месяц в среднем поступает 15 подобных сообщений.

Медики убедительно просят взрослых со всей осторожностью относиться к медикаментам и не оставлять их в легкодоступных местах.

Ранее шесть человек отравились хлором на российском предприятии.