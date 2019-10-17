Бийские журналисты назвали порнографическое фото с детьми фейком

Как сообщает «Бийский рабочий», подобной локации, как на выложенных фотографиях, в районе зареченской школы № 41 съемочной группе найти не удалось. Это навело журналистов на некие сомнения. Они решили изучить информацию о распространении подобных фото в российском сегменте Интернета.
Оказалось, аналогичные фотографии в Сети появляются уже не первый день, причем в разных регионах России. Пока, как выяснилось, следы ведут в челябинскую группу «ВКонтакте».
Напомним, 17 октября соцсети Бийска наводнились фотографиями порнографического содержания, на которых изображены якобы бийские школьники, имитирующий половой акт.
В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю ИА уточнили, что ими инициирована проверка по ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).