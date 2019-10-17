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Происшествия

Бийские журналисты назвали порнографическое фото с детьми фейком

Бийские журналисты выехали на место, где якобы были сделаны снимки порнографического содержания, на которых изображены школьники. Выяснилось, что описание местности совсем не сходится.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Как сообщает «Бийский рабочий», подобной локации, как на выложенных фотографиях, в районе зареченской школы № 41 съемочной группе найти не удалось. Это навело журналистов на некие сомнения. Они решили изучить информацию о распространении подобных фото в российском сегменте Интернета.

Оказалось, аналогичные фотографии в Сети появляются уже не первый день, причем в разных регионах России. Пока, как выяснилось, следы ведут в челябинскую группу «ВКонтакте».

Напомним, 17 октября соцсети Бийска наводнились фотографиями порнографического содержания, на которых изображены якобы бийские школьники, имитирующий половой акт.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю ИА уточнили, что ими инициирована проверка по ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

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