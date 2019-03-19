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Происшествия

В бийском речном порту произошел крупный пожар

Утром 19 марта загорелось здание бийского речного порта на улице Песчаный карьер. Об этом в группе «Инцидент Бийск» сообщили свидетели происшествия.

Пожар в речпорте Бийска.
Пожар в речпорте Бийска.
"Инцидент Бийск"

Как рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 9:24, через полчаса огонь удалось ликвидировать.

Пожар произошел в административном здание, которое принадлежит компании «Бийский речной порт». Огонь охватил 80 квадратных метров, пострадали крыша и перекрытия.

Пожар в речпорте Бийска.
Пожар в речпорте Бийска.
«Инцидент Бийск»

На место выезжали 18 пожарных на пяти машинах.

Пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали короткое замыкание электропроводки.

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