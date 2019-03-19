В бийском речном порту произошел крупный пожар

Как рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 9:24, через полчаса огонь удалось ликвидировать.
Пожар произошел в административном здание, которое принадлежит компании «Бийский речной порт». Огонь охватил 80 квадратных метров, пострадали крыша и перекрытия.
Пожар в речпорте Бийска.
«Инцидент Бийск»
На место выезжали 18 пожарных на пяти машинах.
Пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали короткое замыкание электропроводки.