Бийское зловоние «дошло» до Минприроды Алтайского края

Бийчане рассказали, чувствуют зловоние, когда открывают окна или отправляются на вечернюю прогулку.
У кого-то запах ассоциируется с протухшим сыром, у других с перебродившим алкоголем. Почти все отмечают, что он отдает чем-то кислым.
Среди источников могут быть птицефабрика, очистные сооружения, мясокомбинат. Также появилась информация, что запах добрался до города с полей Зонального района, которые удобряют птичьим пометом.
Когда установят источник зловония, делом займется или Росприроднадзор, или краевое Министерство природных ресурсов и экологии.