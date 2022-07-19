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Происшествия

Бийское зловоние «дошло» до Минприроды Алтайского края

11 июля бийчане начали массово жаловаться на «кислый» запах в городе. Региональное Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края выясняет зловонный источник. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Коронавирус. Маска. Пандемия.
Коронавирус. Маска. Пандемия.
unsplash.com

Бийчане рассказали, чувствуют зловоние, когда открывают окна или отправляются на вечернюю прогулку.

У кого-то запах ассоциируется с протухшим сыром, у других с перебродившим алкоголем. Почти все отмечают, что он отдает чем-то кислым.

Среди источников могут быть птицефабрика, очистные сооружения, мясокомбинат. Также появилась информация, что запах добрался до города с полей Зонального района, которые удобряют птичьим пометом.

Когда установят источник зловония, делом займется или Росприроднадзор, или краевое Министерство природных ресурсов и экологии.

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