Бийского дебошира, избившего девушку из-за «мужского превосходства», будут судить по трем статьям

16 августе резонансное дело о нападении на пассажирку автобуса в Бийске было передано в суд. Об этом пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщала «БР» Мария Уманец, старший помощник прокурора Бийска, бийчанина обвиняют по трем статьям: побои, угроза убийством и хулиганство.

Потасовка в автобусе № 36 произошла 27 марта. Два парня начали щелкать семечки, на что отреагировала кондуктор. В ответ на замечания один из мужчин неожиданно дал женщине несколько пощечин. За нее вступилась пассажирка, которой и досталось больше всего.

Ольга,

пострадавшая пассажирка:

Я зашла на остановке «Магазин» в Фоминском. Ребята сидели в автобусе. Конфликт уже разгорался. Кто видео смотрел — слышали: там мат на мате. Создалось впечатление, что они пьяные, потому что у них была начатая полторашка пива. На счет каких-то других веществ, препаратов — не знаю. Я посмотрела, что происходит, и кинулась защищать девушку. Не представляю, как можно было бы сидеть и смотреть, что парни ее бьют, а она себя защитить не может. Естественно, первая реакция была просто помочь, не думая о последствиях.

На скамью подсудимых отправится только один из парней — тот самый, который пытался выбросить Ольгу из автобуса и угрожал то убить ее, то свернуть ей челюсть. Ему 25 лет, сам родом из Буланихи, образование — девять классов. За плечами — уже две судимости.

По словам обвиняемого, он не отрицает, что вел себя в салоне нагло — щелкал семечки и прочее. Однако обращения кондуктора не стерпел. Оно, как выразился парень, «задело и обидело его мужское достоинство».