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Происшествия

Бизнесмен отделался штрафом за шесть лет уничтожения экологии Алтая

35-летний предприниматель из Михайловского района самовольно захватил участок земли и нелегально сваливал там опасные отходы. Возникла реальная угроза причинения природе существенного вреда: в денежном эквиваленте в размере более 170 млн рублей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. В итоге бизнесмена наказали штрафом.

Полигон бытовых отходов.
Полигон бытовых отходов.
Анна Зайкова

Следователи установили, что с июля 2012 по ноябрь 2018 года предприниматель организовал прием отходов потребления и производства на участке более 118 тысяч кв. м, не заключив соответствующие договоры аренды. Земля относится к категории сельхоз назначения.

Более шести лет в нарушение федерального законодательства в сфере экологии, мужчина не организовывал надлежащего обращения химических отходов.

Предприниматель свою вину в содеянном признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

«Кроме того, в настоящее время судебными органами рассматривается гражданский иск по возмещению осужденным материального ущерба, причиненного преступлением. В обеспечение гражданского иска следователем СК в ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого был наложен арест», — добавил в следкоме.

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