Бизнесмен отделался штрафом за шесть лет уничтожения экологии Алтая

35-летний предприниматель из Михайловского района самовольно захватил участок земли и нелегально сваливал там опасные отходы. Возникла реальная угроза причинения природе существенного вреда: в денежном эквиваленте в размере более 170 млн рублей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. В итоге бизнесмена наказали штрафом.