Бизнесмен отделался штрафом за шесть лет уничтожения экологии Алтая

Следователи установили, что с июля 2012 по ноябрь 2018 года предприниматель организовал прием отходов потребления и производства на участке более 118 тысяч кв. м, не заключив соответствующие договоры аренды. Земля относится к категории сельхоз назначения.
Более шести лет в нарушение федерального законодательства в сфере экологии, мужчина не организовывал надлежащего обращения химических отходов.
Предприниматель свою вину в содеянном признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
«Кроме того, в настоящее время судебными органами рассматривается гражданский иск по возмещению осужденным материального ущерба, причиненного преступлением. В обеспечение гражданского иска следователем СК в ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого был наложен арест», — добавил в следкоме.