Бизнесмен заплатил 1 млн рублей за ужин со звездой «Мажора»

Московский бизнесмен заплатил за вечер со звездой сериала «Мажор» Любовью Аксеновой миллион рублей, но замужняя актриса на свидание не явилась.

По информации Baza, мужчина планировал посетить важное мероприятие.

Он подумал, что на роль спутницы ему подходит Любовь. Затем связался с неким «менеджером», который якобы занимался организацией подобных встреч. Тот пообещал привезти актрису за 15 тыс. долларов.

Деньги наивный бизнесмен заплатил, но в назначенный час актриса не пришла.

Обманутый обратился к полицейским, которые связались с Аксеновой, пишет «МК».

Трубку взял ее супруг, продюсер Павел Аксенов. Он сильно удивился случившимся казусом: «Люба никогда не эскортила, не эскортит и эскортить не будет. Тем более за миллион».

Ведется разбирательство.