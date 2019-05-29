Бизнесмен заплатил 1 млн рублей за ужин со звездой «Мажора»

По информации Baza, мужчина планировал посетить важное мероприятие.
Он подумал, что на роль спутницы ему подходит Любовь. Затем связался с неким «менеджером», который якобы занимался организацией подобных встреч. Тот пообещал привезти актрису за 15 тыс. долларов.
Деньги наивный бизнесмен заплатил, но в назначенный час актриса не пришла.
Обманутый обратился к полицейским, которые связались с Аксеновой, пишет «МК».
Трубку взял ее супруг, продюсер Павел Аксенов. Он сильно удивился случившимся казусом: «Люба никогда не эскортила, не эскортит и эскортить не будет. Тем более за миллион».
Ведется разбирательство.