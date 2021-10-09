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Происшествия

Бизнесмена осудили за взятки министру здравоохранения Алтая

В Бийске осудили руководителя фирмы из Новокузнецка за дачу взятки министру здравоохранения Республики Алтай и его заместителю, сообщила пресс-служба регионального СУСКР.

Взятка министра здравоохранения Республики Алтай.
Взятка министра здравоохранения Республики Алтай.
altai.sledcom.ru

Заместителя директора и фактического руководителя одной из коммерческих организаций Новокузнецка признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере).

С июля по декабрь 2020 года он из корыстных побуждений, находясь в Горно-Алтайске и Бийске, двумя частями лично передал взятку на общую сумму 660 тыс. рублей министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову.

Деньги предназначались за общее покровительство, представление преимуществ и способствование заключению с этой коммерческой организацией государственных контрактов на поставку медицинских товаров для нужд системы здравоохранения республики.

Предприниматель свою вину признал в полном объеме и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению должностных лиц министерства здравоохранения в иных коррупционных преступлениях.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд Горно-Алтайска закрыл уголовные дела глав нескольких компаний-поставщиков медоборудования из Барнаула, которые обвинялись по аналогичным фактам. Дела в отношении предпринимателей были прекращены с формулировкой «в связи с деятельным раскаянием».

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