Благодаря смелости прохожего в Волгограде за решетку отправился очередной насильник

В Волгограде вынесен приговор ранее судимому жителю Дзержинского района. Его признали виновным в двух эпизодах покушения на изнасилование. Об этом пишет интернет-издание Репортер 64 .

В прошлом году 31-летний мужчина не смог пройти мимо молодой женщины, спешащей по ул. Новодвинская. Она направлялась на остановку общественного транспорта. Злоумышленник догнал ее, повалил на землю и попытался изнасиловать, но получил жесткий отпор. Женщине удалось отбиться от него.

Полиция. vk.com/mvd22

Мужчина ретировался, однако не оставил своего намерения. Следующую «жертву» он настиг через полчаса. Это была 72-летняя жительница Волгограда. На беду злоумышленника мимо шел прохожий. Свидетель происшествия не только защитил пожилую женщину, но и задержал преступника. Он вызвал полицию и сдал мужчину правоохранителям.

Суд. Pixabay.com

Горе-насильник теперь будет 5,5 лет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.