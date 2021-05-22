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Происшествия

Благодаря смелости прохожего в Волгограде за решетку отправился очередной насильник

В Волгограде вынесен приговор ранее судимому жителю Дзержинского района. Его признали виновным в двух эпизодах покушения на изнасилование. Об этом пишет интернет-издание Репортер 64.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
мвд.рф

В прошлом году 31-летний мужчина не смог пройти мимо молодой женщины, спешащей по ул. Новодвинская. Она направлялась на остановку общественного транспорта. Злоумышленник догнал ее, повалил на землю и попытался изнасиловать, но получил жесткий отпор. Женщине удалось отбиться от него.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

Мужчина ретировался, однако не оставил своего намерения. Следующую «жертву» он настиг через полчаса. Это была 72-летняя жительница Волгограда. На беду злоумышленника мимо шел прохожий. Свидетель происшествия не только защитил пожилую женщину, но и задержал преступника. Он вызвал полицию и сдал мужчину правоохранителям.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Горе-насильник теперь будет 5,5 лет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

«Ранее злоумышленник уже был судим — за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков», — уточнили изданию в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области.

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