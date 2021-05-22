Благодаря смелости прохожего в Волгограде за решетку отправился очередной насильник

В прошлом году 31-летний мужчина не смог пройти мимо молодой женщины, спешащей по ул. Новодвинская. Она направлялась на остановку общественного транспорта. Злоумышленник догнал ее, повалил на землю и попытался изнасиловать, но получил жесткий отпор. Женщине удалось отбиться от него.
Мужчина ретировался, однако не оставил своего намерения. Следующую «жертву» он настиг через полчаса. Это была 72-летняя жительница Волгограда. На беду злоумышленника мимо шел прохожий. Свидетель происшествия не только защитил пожилую женщину, но и задержал преступника. Он вызвал полицию и сдал мужчину правоохранителям.
Горе-насильник теперь будет 5,5 лет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
«Ранее злоумышленник уже был судим — за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков», — уточнили изданию в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области.