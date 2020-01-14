Благотворительный фонд помощи детям потратил 45 млн рублей на восстановление храмов

Благотворительный фонд «Улыбка ребенка», который по уставу должен заниматься защитой детей, потратил 45 млн рублей на восстановление храмов.

Фонд был создан в Нижнем Новгороде в 2010 году, пишет издание «В городе N». Согласно уставу, он должен заниматься помощью детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей, а также детям и молодежи, которые находятся в трудных жизненных обстоятельствах. Но реальная деятельность была далека от декларируемой.

Фонд заключал договоры добровольных пожертвований с приходом новгородской церкви в честь Преображения Господня.

Благотворительная организация потратила более 45 млн рублей на ремонт храма и оборудование класса, а также на лекции по духовному развитию и закупку литературы.

Также средства, которые должны были пойти детям, потратили на покупку стиральной машины, газомоторного топлива и другие покупки, пишет znak.com.

Управление Минюста России обратилось в суд с административным исковым заявлением о ликвидации фонда «Улыбка ребенка». Иск удовлетворен.