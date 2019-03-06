BMW всмятку: житель Алтайского края погиб в чудовищном ДТП на Чуйском тракте

На Чуйском тракте ночью 6 марта столкнулись автопоезд Volvo и автомобиль BMW. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло около 00:35 часов в Онгудайском районе, на 586 километре Чуйского тракта. По предварительным данным, 37-летний житель Алтайского края управлял автомобилем BMW-520. Он двигался со стороны села Онгудай в направлении села Шебалино и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с автопоездом Volvo FH Truck. Им управлял житель Алтайского края 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель BMW скончался на месте аварии от полученных травм. Водитель грузовика Volvo не пострадал, тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

На снимках с места аварии видно, что автомобиль BMW превратился в груду металла. Автопоезд Volvo получил меньшие повреждения, у грузовика смята передняя часть.

ДТП в Республике Алтай 6 марта. Пресс-служба МВД по Республике Алтай

По факту ДТП проводят проверку. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.