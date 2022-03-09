9 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП при разбеге в московском аэропорту

Накануне самолет авиакомпании Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при разбеге в аэропорту «Внуково», сообщает «Интерфакс».

Самолет авиакомпании Utair.
Самолет авиакомпании Utair.
airaltay.ru

Boeing 737−500 выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега.

«С пассажирами и экипажем рейса UT379 Москва-Сыктывкар все в порядке, высадка проведена через трап штатным способом. Для вывоза пассажиров авиакомпания предоставила резервный борт», — заявили в Utair.

Самолет не получил повреждений, отметили в пресс-службе авиакомпании, проводится проверка его технического состояния. Предварительно — лайнер исправен.

«Причины произошедшего устанавливаются, в том числе анализируется состояние взлетно-посадочной полосы на момент взлета», — сообщили в компании.

Инцидент произошел в условиях сильного ливня и «минимального коэффициента сцепления». Разрешение на вылет было получено от службы движения аэропорта.

Ранее самолет с 88 пассажирами на борту при посадке в Норильске выкатился за пределы полосы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость