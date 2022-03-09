Boeing выкатился за пределы ВПП при разбеге в московском аэропорту

Накануне самолет авиакомпании Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при разбеге в аэропорту «Внуково», сообщает «Интерфакс».

Boeing 737−500 выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега.

«С пассажирами и экипажем рейса UT379 Москва-Сыктывкар все в порядке, высадка проведена через трап штатным способом. Для вывоза пассажиров авиакомпания предоставила резервный борт», — заявили в Utair.

Самолет не получил повреждений, отметили в пресс-службе авиакомпании, проводится проверка его технического состояния. Предварительно — лайнер исправен.

«Причины произошедшего устанавливаются, в том числе анализируется состояние взлетно-посадочной полосы на момент взлета», — сообщили в компании.

Инцидент произошел в условиях сильного ливня и «минимального коэффициента сцепления». Разрешение на вылет было получено от службы движения аэропорта.

Ранее самолет с 88 пассажирами на борту при посадке в Норильске выкатился за пределы полосы.