В барнаульском аэропорту нештатно приземлился Boeing, летевший из Турции

Boeing 757−200, летевший рейсом Анталья — Барнаул, совершил нештатную посадку — у самолета возникли проблемы с механизацией крыла, сообщает REN TV.

У борта авиакомпании AZUR air не открылись закрылки. Экипаж сообщил о проблеме диспетчеру аэропорта. Аварийно-спасательные службы привели в повышенную готовность.

Борт благополучно приземлился 5 июня в аэропорту назначения в 02:14 местного времени. На борту самолета находилось 236 человек.

Как рассказали altapress.ru в барнаульском аэропорту, в краевую столицу резервным бортом прибыла инженерно-техническая служба AZUR air — им предстоит выяснить, почему во время полета возникла техническая неисправность.

Резервным бортом в 06:15 отправили туристов, собирающихся на отдых в Анталью.

При неоткрывшихся закрылках посадка более быстрая и длина пробега самолета длиннее. Экипажи обучаются садить лайнеры при различных нештатных ситуациях.