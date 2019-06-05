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Происшествия

В барнаульском аэропорту нештатно приземлился Boeing, летевший из Турции

Boeing 757−200, летевший рейсом Анталья — Барнаул, совершил нештатную посадку — у самолета возникли проблемы с механизацией крыла, сообщает REN TV.

Самолет AZUR air в Барнаульском аэропорту.
Самолет AZUR air в Барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин, vk.com/martyishkin

У борта авиакомпании AZUR air не открылись закрылки. Экипаж сообщил о проблеме диспетчеру аэропорта. Аварийно-спасательные службы привели в повышенную готовность.

Борт благополучно приземлился 5 июня в аэропорту назначения в 02:14 местного времени. На борту самолета находилось 236 человек.

Как рассказали altapress.ru в барнаульском аэропорту, в краевую столицу резервным бортом прибыла инженерно-техническая служба AZUR air — им предстоит выяснить, почему во время полета возникла техническая неисправность.

Резервным бортом в 06:15 отправили туристов, собирающихся на отдых в Анталью.

При неоткрывшихся закрылках посадка более быстрая и длина пробега самолета длиннее. Экипажи обучаются садить лайнеры при различных нештатных ситуациях.

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