31 января
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Происшествия

Боец джиу-джитсу проломил хулиганящему подростку череп

В Москве 38-летний спортсмен нанес подростку тяжелую травму, потому что тот пинал автомобили на парковке, сообщает Shot.

Кулак, удар.
Кулак, удар.
СС0

Мужчина возвращался домой и на парковке увидел подростка, который стучал руками и ногами по автомобилям. Он сделал хулигану замечание, но когда тот проигнорировал его, ударил ногой и три раза настучал по голове подростку. Затем боец скрылся с места происшествия.

17-летнего парня госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Мужчину задержали на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее школьница натравила друзей на своего бывшего возлюбленного. Ему проломили череп бейсбольной битой.

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