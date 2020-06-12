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Происшествия

Боец Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой. Об этом узнали в части, у потерпевшего нервный срыв

Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону расследует уголовное дело о сексуальном насилии, пишет «Коммерсант».

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Инцидент произошел в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ. Разбираться отправили генерала.

По версии следствия, в ночь с 31 мая на 1 июня в городе Калач-на-Дону два контрактника Росгвардии распивали алкоголь на съемной квартире. Когда младший сержант заснул, ефрейтор «не осознавая своих действий» засунул сослуживцу в задний проход горлышко от бутылки.

Утром сержант обратился в больницу, где ему поставили диагноз — «рваная рана прямой кишки». Бойца госпитализировали в 413-й военный госпиталь Минобороны РФ.

«Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии, поскольку из-за происшествия, о котором многие узнали в части, у него случился нервный срыв», — рассказали источники издания.

Корабль в бутылке
Корабль в бутылке
СС0

Ефрейтора задержали, возбудили уголовное дело за «насильственные действия сексуального характера». Расследование ЧП возглавил генерал-майор — замкомандующего Южным округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом.

Предположительно, обоих гвардейцев уволят за нарушение дисциплины, а их командиры получат выговоры или предупреждения.

В военном следственном отделе СКР по Волгоградскому гарнизону изданию подтвердили факт расследования уголовного дела, однако без каких-либо подробностей.

А вот в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии потребовали ничего об этом не писать, потому что «такая информация не разглашается». Является ли изнасилование бутылкой в Росгвардии государственной тайной, не уточнили.

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